ЦСКА показал блестящий гол Набабкина в матче с "Мольде" (видео)
ЦСКА в товарищеском матче обыграл норвежский "Мольде" (2:1) благодаря голу защитника Кирилла Набабкина.
Набабкину удался великолепный удар на 89-й минуте встречи из-за пределов штрафной, мяч угодил точно в верхний угол.
Это можно смотреть бесконечно!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.
⚽ Сегодняшний победный гол экстра-класса в исполнении #легенда14 #ЦСКАмольде pic.twitter.com/nC7N6AylLT
32-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. Всего за московский клуб он провел 223 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых пасов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10