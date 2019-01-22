ЦСКА показал блестящий гол Набабкина в матче с "Мольде" (видео)

ЦСКА в товарищеском матче обыграл норвежский "Мольде" (2:1) благодаря голу защитника Кирилла Набабкина.

Набабкину удался великолепный удар на 89-й минуте встречи из-за пределов штрафной, мяч угодил точно в верхний угол.

32-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. Всего за московский клуб он провел 223 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых пасов.

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