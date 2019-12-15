ЦСКА показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с "Эспаньолом"

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видео, посвященное матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом" (1:0).

"Закрываем год победным выездом. Виктор Михайлович и мерч "Лицо попроще". Где наши игроки проведут отпуск. А также главная причина победы в Барселоне", - говорится в описании видео на официальной странице армейского клуба в YouTube.

Напомним, что ЦСКА занял последнее место в своей группе в Лиге Европы и не сумел пробиться в плей-офф. В чемпионате России московский клуб занимает 4-е место после 19 туров.

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