ЦСКА показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Спартаком"

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео из раздевалки после матча 7-го тура РПЛ против "Спартака".

Напомним, что армейцы выиграли в столичном дерби со счётом 3:1.

Футболисты ЦСКА не скрывали эмоций после победы в принципиальной встрече.

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