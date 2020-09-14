ЦСКА показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Спартаком"

Теги цска москваспартак москва

ЦСКА показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Спартаком"

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео из раздевалки после матча 7-го тура РПЛ против "Спартака".

Напомним, что армейцы выиграли в столичном дерби со счётом 3:1.

Футболисты ЦСКА не скрывали эмоций после победы в принципиальной встрече.

Не пропустите: Василий Уткин заявил, что игроки ЦСКА надежнее футболистов "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу

"Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов