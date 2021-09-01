ЦСКА показал фото команды в стиле школьников (фото)
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Московский ЦСКА огласил заявку на сезон 2021/22 стилизовав ее под школьный стиль по случаю 1 сентября.
"Всем нашим дружным классом поздравляем с Днем знаний школьников и студентов!
Делайте домашку, не пропускайте физру, и пусть все будет на "отлично"!" – сказано в публикации "армейцев".
Всем нашим дружным классом поздравляем с Днём знаний школьников и студентов!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2021
Делайте домашку, не пропускайте физ-ру и пусть всё будет на «отлично»! pic.twitter.com/BbbE3Jvquv
Напомним, что 31 августа ЦСКА покинул хорватский хавбек Никола Влашич, который перешел в "Вест Хэм" за 30 миллионов евро.
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