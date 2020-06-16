ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом"

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ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом"

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фотографии с тренировки команды, которая готовится к матчу 23-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом".

"Продолжаем тренироваться в Ватутинках и готовиться к ЦСКА - "Зенит", - говорится в официальном Twitter армейского клуба.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 20 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.

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