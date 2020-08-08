ЦСКА показал первый день форварда Гайча в новом клубе

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч активно знакомится с новым клубом, партнёрами по команде, городу.

Как это происходит, клубная пресс-служба армейцев решила запечатлеть и показать болельщикам.

ЦСКА купил футболиста у "Сан Лоренцо" за 8,5 миллионов евро. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи форварда.

21-летний Гайч заключил с ЦСКА контракт до 2025 года с зарплатой 900 тысяч евро за сезон. Сумма отступных в его соглашении составит 30 миллионов евро.

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