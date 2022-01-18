ЦСКА показал первый гол Медины на тренировке (видео)
Фото: твиттер Хесуса Медины/Автор неизвестен
Парагвайский полузащитник Хесус Медина забил свой первый гол за ЦСКА на тренировке команды на сборе в Испании.
"Первый гол Медины", - говорится в официальном твиттере "армейцев".
Первый гол @JesusMediina8! #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/UN50dfCXU0— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2022
24-летний Медина перешел в ЦСКА из "Нью-Йорк Сити" на правах свободного агента. Футболист заключил контракт до лета 2025 года. Ранее он играл за "Либертад". За сборную Парагвая сыграл один матч.
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