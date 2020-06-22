ЦСКА показал тренировку команды под руководством Сергея Овчинникова: фото

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фотографии тренировки команды под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова.

Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо", который состоится 27 июня.

Галерея с сегодняшней вечерней тренировки, которую провел Сергей Овчинников https://t.co/3s5TrffMZu pic.twitter.com/e0AEFfcnqo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2020

Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об уходе команды. Причиной стало домашнее поражение "армейцев" в матче с "Зенитом" (0:4). Впрочем, клуб намерен уговорить его доработать до конца сезона.

Не пропустите: Георгий Черданцев назвал идеального тренера для ЦСКА. | http://soccernews.ru