ЦСКА показал тренировку команды под руководством Сергея Овчинникова: фото
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фотографии тренировки команды под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова.
Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо", который состоится 27 июня.
Галерея с сегодняшней вечерней тренировки, которую провел Сергей Овчинников https://t.co/3s5TrffMZu pic.twitter.com/e0AEFfcnqo— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2020
Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об уходе команды. Причиной стало домашнее поражение "армейцев" в матче с "Зенитом" (0:4). Впрочем, клуб намерен уговорить его доработать до конца сезона.
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