ЦСКА показал тренировку команды под руководством Сергея Овчинникова: фото

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ЦСКА показал тренировку команды под руководством Сергея Овчинникова: фото

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фотографии тренировки команды под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова.

Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо", который состоится 27 июня.

Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об уходе команды. Причиной стало домашнее поражение "армейцев" в матче с "Зенитом" (0:4). Впрочем, клуб намерен уговорить его доработать до конца сезона. 

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