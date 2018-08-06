ЦСКА покупает ганского нападающего

Нападающий "Цюриха" Рафаэль Двамена продолжит карьеру в московском ЦСКА.

Армейский клуб договорился о трансфере 22-летнего ганца. Сумма сделки составит 6 миллионов евро.

Двамена выступал за "Цюрих" с 2017 года, сыграл 56 матчей и забил 25 голов.

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