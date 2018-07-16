ЦСКА получил два официальных предложения по Головину

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ЦСКА получил два официальных предложения по Головину

Московский ЦСКА получил два официальных предложения по полузащитнику Александру Головину.

Так, свои намерения купить 22-летнего россиянина обозначили "Монако" и "Челси".

Размер этих предложений пока неизвестен. Ожидается, что на текущей неделе станет известно, где продолжит карьеру Головин.

Напомним, что сам футболист хочет оказаться в туринском "Ювентусе". | http://soccernews.ru

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ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

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