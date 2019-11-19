ЦСКА получил отказ в продлении аренды Лукаса Сантоса

ЦСКА предпринял попытку продлить аренду полузащитника Лукаса Сантоса, сообщает O Globo.

По информации источника, армейцы сделали предложение "Васко да Гаме" о пролонгации действующего арендного договора.

Бразильский клуб ответил отказом, поскольку рассчитывает на полноценную продажу 20-летнего футболиста.

При этом "Васко да Гама" готова пойти на уступки и снизить сумму выкупа игрока с 3 до 2,5 миллионов евро.

Напомним, что ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года. В его активе 5 сыгранных матчей без результативных действий.

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