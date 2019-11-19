ЦСКА получил отказ в продлении аренды Лукаса Сантоса
ЦСКА предпринял попытку продлить аренду полузащитника Лукаса Сантоса, сообщает O Globo.
По информации источника, армейцы сделали предложение "Васко да Гаме" о пролонгации действующего арендного договора.
Бразильский клуб ответил отказом, поскольку рассчитывает на полноценную продажу 20-летнего футболиста.
При этом "Васко да Гама" готова пойти на уступки и снизить сумму выкупа игрока с 3 до 2,5 миллионов евро.
Напомним, что ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года. В его активе 5 сыгранных матчей без результативных действий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|34
|81
|2
|Палмейрас
|33
|68
|3
|Сантос
|33
|65
|4
|Гремио
|33
|56
|5
|Атлетико Паранаенсе
|33
|53
|6
|Сан-Паулу
|33
|53
|7
|Интернасьонал
|33
|50
|8
|Коринтианс
|33
|50
|9
|Байя
|33
|44
|10
|Васко да Гама
|34
|44
|11
|Гоияс
|33
|43
|12
|Форталеза
|33
|42
|13
|Атлетико Минейро
|33
|41
|14
|Ботафого
|33
|36
|15
|Сеара
|33
|36
|16
|Крузейро
|33
|36
|17
|Флуминенсе
|33
|35
|18
|КСА
|33
|29
|19
|Чапекоенсе
|33
|25
|20
|Аваи
|33
|18