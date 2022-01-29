ЦСКА получил предложение о новой аренде Гайча
"Индепендьенте" хочет усилить атаку нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, который на правах аренды выступает за "Уэску".
Журналист TyC Sports Гастон Едул утверждает, что аргентинский клуб планирует арендовать 22-летнего форварда.
Однако "Индепендьенте" не может полностью взять на себя зарплату игрока, поэтому просит армейцев платить ему часть оклада.
В текущем сезоне Гайч сыграл за "Уэску" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
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