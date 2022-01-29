ЦСКА получил предложение о новой аренде Гайча

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ЦСКА получил предложение о новой аренде Гайча

Фото инстаграм Адольфо Гайча

"Индепендьенте" хочет усилить атаку нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, который на правах аренды выступает за "Уэску".

Журналист TyC Sports Гастон Едул утверждает, что аргентинский клуб планирует арендовать 22-летнего форварда.

Однако "Индепендьенте" не может полностью взять на себя зарплату игрока, поэтому просит армейцев платить ему часть оклада.

В текущем сезоне Гайч сыграл за "Уэску" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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