ЦСКА получил три предложения по Бийолу и Бистровичу

Как и сообщалось ранее, московский ЦСКА готов расстаться с двумя легионерами - Якой Бийолом и Кристияном Бистровичем.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, словенцем предметно интересуется "Блэкберн", который уже подготовил официальное предложение по его трансферу.

Что касается хорвата, то на него претендуют "Сампдория" и берлинский "Унион".

Рыночная стоимость Бийола - 2,5 миллиона евро, а Бистровича - 3 миллиона.

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