ЦСКА попал в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА поднялся из второй в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы.

Армейцы получили указанное преимущество из-за вылета из еврокубка "Бешикташа", который в квалификации потерпел поражение от "Риу Аве".

Напомним, что жеребьёвка группового раунда ЛЕ состоится 2 октября, а сам этап стартует через 20 дней.

В прошлом сезоне ЦСКА провалился в Лиге Европы, заняв последнее место в квартете с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем".

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