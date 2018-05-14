ЦСКА попытается сохранить Мусу

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ЦСКА попытается сохранить МусуГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем форварда Ахмеда Мусы в команде.

Напомним, что права на форварда принадлежат "Лестеру".

"На данный момент аренда заканчивается, но отказываться от такого сценария я бы не стал. Многое зависит от "Лестера".

Думаю, Ахмед хотел бы продолжить выступать за нас. У него тут все получается, он забивает.

ЦСКА попробует зацепиться за возможность оставить Мусу", – рассказал Бабаев.

В 10-ти матчах РФПЛ текущего сезона Муса забил шесть голов.

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