ЦСКА посчитал предложение "Барселоны" по Головину унизительным

2 Теги цска москваалександр головинбарселона

ЦСКА посчитал предложение "Барселоны" по Головину унизительнымВо время Чемпионата Мира в России каталонская "Барселона" предпринимала попытку подписать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Так, по сведениям испанской прессы, после второго матча хозяев ЧМ на турнире за 22-летнего хавбека армейцев "сине-гранатовые" предложили 10 миллионов евро. Однако вице-чемпион России даже не ответил на запрос каталонского гранда, посчитав такую ставку за своего лидера унизительной.

Напомним, Мартиросян остроумно прокомментировал переход Головина в "Монако". | soccernews.ru

Комментарии
рикошет

за такое предложение стыдно ?!Какая страна,какой царь,такое и предложение.

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Юля

Абсолютно точно

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