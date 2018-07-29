ЦСКА посчитал предложение "Барселоны" по Головину унизительным

Во время Чемпионата Мира в России каталонская "Барселона" предпринимала попытку подписать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

Так, по сведениям испанской прессы, после второго матча хозяев ЧМ на турнире за 22-летнего хавбека армейцев "сине-гранатовые" предложили 10 миллионов евро. Однако вице-чемпион России даже не ответил на запрос каталонского гранда, посчитав такую ставку за своего лидера унизительной.

Напомним, Мартиросян остроумно прокомментировал переход Головина в "Монако". | soccernews.ru