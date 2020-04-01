ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха
ЦСКА в ютубе выложил шуточное видео, в котором футболисты отвечают на откровенные вопросы. "Армейцы" отметили, что это не вошедшее, а также добавили цифру 18+.
"Вопросы, которые мы стеснялись вам показывать, но теперь решились. Готовьтесь, это огонь. И не забудьте включить чувство юмора", - сообщает клуб.
Стоит отметить, что на первый взгляд видео выглядит вполне настоящим, однако позже становится понятно, что ролик старый, а вопросы просто наложены на другое интервью.
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