ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

Теги цска москва

ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха

ЦСКА в ютубе выложил шуточное видео, в котором футболисты отвечают на откровенные вопросы. "Армейцы" отметили, что это не вошедшее, а также добавили цифру 18+.

"Вопросы, которые мы стеснялись вам показывать, но теперь решились. Готовьтесь, это огонь. И не забудьте включить чувство юмора", - сообщает клуб.

Стоит отметить, что на первый взгляд видео выглядит вполне настоящим, однако позже становится понятно, что ролик старый, а вопросы просто наложены на другое интервью.

Не пропустите: Евсеев сравнил "Уфу" с ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов