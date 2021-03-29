ЦСКА пошутил по поводу 18-летия со дня дебюта Акинфеева

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Пресс-служба московского ЦСКА в шутливой форме сообщила о годовщине со дня дебюта вратаря Игоря Акинфеева.

34-летний футболист впервые сыграл за основу армейцев 29 марта 2003 года в матче с "Зенитом" в рамках Кубка Премьер-лиги.

"Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы "Руки вверх", - говорится в публикации, в которой подразумевается композиция "18 мне уже".

Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы Руки вверх



1⃣8⃣ (!) лет назад, 29 марта 2003 года #Акинфеев дебютировал за #ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с Зенитом. И понеслось #историяЦСКА pic.twitter.com/eZWz0QeGty — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 29, 2021

Акинфеев - воспитанник ЦСКА, он сыграл 665 матчей и пропустил 587 голов.

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