ЦСКА поспорит за трансферную цель "Спартака"

У левого защитника "Милана" Диего Лаксальта появилось второе предложение о продолжении карьеры в России.

Вслед за "Спартаком" на уругвайца нацелился московский ЦСКА. На каких условиях армейцы хотят подписать 26-летнего футболиста, неизвестно.

С лета Лаксальт выступает за "Торино" на правах аренды, сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Милан" также рассматривает вариант с досрочным возвращением фулбека на фоне вероятного ухода Рикардо Родригеса.

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