ЦСКА поспорит за трансферную цель "Спартака"

Теги миланториноцска москваспартак москвадиего лаксальттрансферы

ЦСКА поспорит за трансферную цель "Спартака"

У левого защитника "Милана" Диего Лаксальта появилось второе предложение о продолжении карьеры в России.

Вслед за "Спартаком" на уругвайца нацелился московский ЦСКА. На каких условиях армейцы хотят подписать 26-летнего футболиста, неизвестно.

С лета Лаксальт выступает за "Торино" на правах аренды, сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Милан" также рассматривает вариант с досрочным возвращением фулбека на фоне вероятного ухода Рикардо Родригеса.

Не пропустите: Опубликованы фото новой формы ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Betting Insider: "Сельта" арендует Смолова

Betting Insider: "Сельта" арендует Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 51
2 Интер Милан Интер Милан 21 48
3 Лацио Лацио 20 46
4 Рома Рома 21 39
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Кальяри Кальяри 21 31
7 Парма Парма 21 31
8 Милан Милан 21 31
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 20 29
10 Наполи Наполи 21 27
11 Болонья Болонья 21 27
12 Торино Торино 21 27
13 Фиорентина Фиорентина 21 25
14 Удинезе Удинезе 21 24
15 Сассуоло Сассуоло 21 23
16 Сампдория Сампдория 21 20
17 Лечче Лечче 21 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов