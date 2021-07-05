ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком

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ЦСКА потерпел первое поражение при БерезуцкомФото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московское ЦСКА в товарищеском матче проиграло "Копенгагену" со счетом 0:1. Это первое поражение "армейцев" под руководством Алексея Березуцкого.

ЦСКА Россия – Копенгаген Дания – 0:1

Гол: Хойлунд, 29 - 0:1.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Марадишвили, 46), Васин (Бийол, 62), Дивеев (Дзагоев, 46), Фернандес (Карпов, 46), Бохинен (Ахметов, 46), Мухин (Набабкин, 46), Обляков (Бистрович, 62), Эджуке (Тикнизян, 46), Заболотный (Эджуке, 65), Яковлев (Кучаев, 41).

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