ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Московское ЦСКА в товарищеском матче проиграло "Копенгагену" со счетом 0:1. Это первое поражение "армейцев" под руководством Алексея Березуцкого.
ЦСКА Россия – Копенгаген Дания – 0:1
Гол: Хойлунд, 29 - 0:1.
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Марадишвили, 46), Васин (Бийол, 62), Дивеев (Дзагоев, 46), Фернандес (Карпов, 46), Бохинен (Ахметов, 46), Мухин (Набабкин, 46), Обляков (Бистрович, 62), Эджуке (Тикнизян, 46), Заболотный (Эджуке, 65), Яковлев (Кучаев, 41).
Также не пропустите: Манчини поделился мнением о тики-таке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"ПСЖ" интересуется Тео Эрнандесом из "Милана"
-
Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"
-
Кейн прокомментировал назначение Нуну на пост главного тренера "Тоттенхэма"
-
Назначена дата медосмотра Рамоса для "ПСЖ"
-
Витория рассказал о подготовке "Спартака" к сезону
-
Погба хочет перейти в "ПСЖ"
-
Алли высказался о работе с Моуринью
-
ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком
-
Бонуччи поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в полуфинале Евро-2020
-
1
Манчини поделился мнением о тики-таке
-
Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020
-
Гвардиола раскритиковал вызов Педри на Олимпийские игры
-
Манчини высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020
-
"Айнтрахт" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Краснодара"
-
"ПСЖ" завершает трансфер Хакими
-
Дембеле высказался о расистском скандале со своим участием
-
1
Гризманн высказался об обвинениях в расизме в отношении азиатов
-
Спинаццола огласил результаты своей операции на ахилле
-
"Атлетико" объявил о трансфере португальского таланта
-
В "Химках" прокомментировали срыв трансфера Ари