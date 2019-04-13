ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили

В рамках 23-го тура чемпионата России состоялись ещё два матча.

ЦСКА в родных стенах проиграл "Оренбургу" со счётом 2:3, а тульский "Арсенал" дома расписал нулевую ничью с "Уралом".

ЦСКА – "Оренбург" - 2:3

Голы: Обляков, 14 - 1:0, Ойеволе, 18 - 1:1, Сутормин, 24 - 1:2, Эрнандес, 32 - 2:2, Деспотович, 54 - 2:3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).

"Оренбург": Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).

Удаление: Фернандес (25).



"Арсенал Тула" – "Урал" - 0:0

"Арсенал Тула": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Альварес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 84), Горбатенко, Мирзов, Костадинов (Ткачев, 46), Григалава, Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Ароян, Поляков, Меркулов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Емельянов, 90), Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

Удаление: Меркулов (76).

Не пропустите: Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru