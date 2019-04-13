ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили
В рамках 23-го тура чемпионата России состоялись ещё два матча.
ЦСКА в родных стенах проиграл "Оренбургу" со счётом 2:3, а тульский "Арсенал" дома расписал нулевую ничью с "Уралом".
ЦСКА – "Оренбург" - 2:3
Голы: Обляков, 14 - 1:0, Ойеволе, 18 - 1:1, Сутормин, 24 - 1:2, Эрнандес, 32 - 2:2, Деспотович, 54 - 2:3.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).
"Оренбург": Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).
Удаление: Фернандес (25).
"Арсенал Тула" – "Урал" - 0:0
"Арсенал Тула": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Альварес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 84), Горбатенко, Мирзов, Костадинов (Ткачев, 46), Григалава, Джорджевич.
"Урал": Годзюр, Ароян, Поляков, Меркулов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Емельянов, 90), Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).
Удаление: Меркулов (76).
Не пропустите: Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|23
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|22
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13