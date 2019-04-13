ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили

Теги цска москваоренбургарсенал тулаурал

ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили

В рамках 23-го тура чемпионата России состоялись ещё два матча.

ЦСКА в родных стенах проиграл "Оренбургу" со счётом 2:3, а тульский "Арсенал" дома расписал нулевую ничью с "Уралом".

ЦСКА – "Оренбург" - 2:3

Голы: Обляков, 14 - 1:0, Ойеволе, 18 - 1:1, Сутормин, 24 - 1:2, Эрнандес, 32 - 2:2, Деспотович, 54 - 2:3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).

"Оренбург": Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).

Удаление: Фернандес (25).
 

"Арсенал Тула" – "Урал" - 0:0

"Арсенал Тула": Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Альварес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 84), Горбатенко, Мирзов, Костадинов (Ткачев, 46), Григалава, Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Ароян, Поляков, Меркулов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Емельянов, 90), Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

Удаление: Меркулов (76).

Не пропустите: Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определилась с размером предложения по де Лигту

"Барселона" определилась с размером предложения по де Лигту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Оренбург Оренбург 23 32
7 Ростов Ростов 22 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 22 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов