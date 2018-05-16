ЦСКА потеряет еще одного основного футболиста

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ЦСКА потеряет еще одного основного футболиста

Израильский полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо покинет клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист принял решение не продлевать соглашение, которое истекает этим летом. При этом 31-летний защитник Кирилл Набабкин готов подписать новый контракт. Пока нет ясности о будущем в клубе 27-летнего Георгия Щенникова.

В этом сезоне 30-летний Натхо провел за ЦСКА 44 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Не пропустите: ЦСКА интересуется форвардом из английского клуба. | http://soccernews.ru

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