ЦСКА потерял из-за травмы еще одного игрока
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист перенес операцию на наружного мениска правого коленного сустава. О сроках восстановления игрока будет объявлено позднее, но в нынешнем сезоне он уже не сыграет
Напомним, что ранее на полгода выбыл из строя защитник армейцев Виктор Васин.
В этом сезоне 20-летний Гордюшенко провел за ЦСКА 10 матчей и не отметился результативными действиями.
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