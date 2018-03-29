ЦСКА потерял из-за травмы еще одного игрока

Теги цска москваастемир гордюшенко

ЦСКА потерял из-за травмы еще одного игрока

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перенес операцию на наружного мениска правого коленного сустава. О сроках восстановления игрока будет объявлено позднее, но в нынешнем сезоне он уже не сыграет

Напомним, что ранее на полгода выбыл из строя защитник армейцев Виктор Васин.

В этом сезоне 20-летний Гордюшенко провел за ЦСКА 10 матчей и не отметился результативными действиями.

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