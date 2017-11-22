ЦСКА потерял ключевого хавбека на матч против "Манчестер Юнайтед"
Московский ЦСКА потерял ключевого полузащитника на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед".
Так, игру против "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" из-за перебора желтых карточек пропустит Понтус Вернблум, который получил очередное предупреждение в проходящем в эти минуты поединке против лиссабонской "Бенфики".
Отметим, что за 15 минут до конца матча против "орлов" ЦСКА ведет в счете 2:0.
Не пропустите: в матче юношеской ЛЧ ЦСКА обыграл "Бенфику" с тем же счетом 2:0. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Армейцы – красавцы: почему ЦСКА не будет стыдно за кампанию в Лиге Чемпионов
-
Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная 5-го тура
-
Россия не изменила своих позиций в ноябрьском рейтинге ФИФА
-
Шведские "грабли": "Заря" настраивается взять реванш у "Эстерсунда"
-
Лидер против аутсайдера: "Зенит" ждёт в гости "Вардар"
Лента новостей
-
Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖ
-
Акинфеев обновил свой рекорд в еврокубках для российских вратарей по количеству "сухих" матчей
-
Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию
-
"Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом
-
Ляпорт может сменить футбольное гражданство
-
Кавазашвили назвал условие, при котором "Спартак" сможет обыграть "Ливерпуль"
-
На Бэйла появился новый претендент
-
ПСЖ готов предложить Месси пятилетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год
-
Денис Суарес: "Уход Неймара был серьезным ударом для "Барселоны"
-
Хавбек "Халла" Уир выбыл до конца сезона
-
"Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за Киммиха
-
Кьеллини не сыграет с "Кротоне"
-
Путин может принять участие в жеребьёвке группового этапа ЧМ-2018
-
"Интер" хочет продлить Икарди
-
"Шахтёр" покупает бразильского защитника
-
Кейлор Навас вернулся в строй
-
Мутко оценил выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов
-
Иньеста польщён аплодисментами от болельщиков "Ювентуса"
-
Билич может возглавить сборную Узбекистана
-
Озил хочет зарабатывать в "Барселоне" 10 миллионов евро в год
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2