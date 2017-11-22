ЦСКА потерял ключевого хавбека на матч против "Манчестер Юнайтед"

Московский ЦСКА потерял ключевого полузащитника на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед".

Так, игру против "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" из-за перебора желтых карточек пропустит Понтус Вернблум, который получил очередное предупреждение в проходящем в эти минуты поединке против лиссабонской "Бенфики".

Отметим, что за 15 минут до конца матча против "орлов" ЦСКА ведет в счете 2:0.

Не пропустите: в матче юношеской ЛЧ ЦСКА обыграл "Бенфику" с тем же счетом 2:0. | soccernews.ru