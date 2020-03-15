ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"

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ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"

В рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА сыграл вничью с "Уфой".

Турнирное положение команд осталось неизменным. ЦСКА по-прежнему занимает пятое место, а "Уфа" - девятое.

ЦСКА - "Уфа" 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Магнуссон, Фернандес, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Бистрович (Бийол, 80), Дивеев, Чалов (Шкурин, 56).

"Уфа": Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Урунов, Алиев, Карп, Фомин, Бизяк (Вомбергар, 80), Кротов (Голубев, 71).

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