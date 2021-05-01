ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой"
Фото: ПФК ЦСКА
В рамках 28-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с "Уфой".
За два тура до конца чемпионата ЦСКА идет на пятом месте, а "Уфа" - на 15-м.
ЦСКА - "Уфа" 1:1
Голы: Мрзляк, 66 - 0:1, Чалов, 71 - 1:1
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Васин, Щенников (Тикнизян, 46), Ахметов, Обляков, Влашич (Кучаев, 46), Сигурдссон (Чалов, 46), Эджуке, Рондон.
"Уфа": Беленов, Бауэр, Плиев, Никитин, Мрзляк (Бизоза, 74), Иванов, Милетич, Камилов, Табидзе (Голубев, 46), Жамалетдинов (Урунов, 74), Андрич.
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