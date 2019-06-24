ЦСКА потерял основного защитника на длительный срок

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ЦСКА потерял основного защитника на длительный срок
Защитник ЦСКА Георгий Щенников сломал ногу, сообщает официальный сайт московского клуба.

У футболиста обнаружен перелом правой медиальной лодыжки. Перелом Щенников получил на тренировке. Сроки восстановления игрока пока не разглашаются.

28-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Всего за армейский клуб он провел 306 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В составе армейцев Щенников трижды становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, а также четырежды Суперкубок страны.

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