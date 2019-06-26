ЦСКА потерял Щенникова на три месяца



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что защитник Георгий Щенников пропустит до трех месяцев из-за перелома лодыжки, который он получил на одной из тренировок.

"Щенников пропустит два с половиной или три месяца", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Таким образом, футболист вернется в строй не раньше середины сентября и пропустит целую серию матчей чемпионата России, а также стартовый поединок ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы.

28-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Всего за армейский клуб он провел 306 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В составе армейцев Щенников трижды становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России, а также четырежды Суперкубок страны.

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