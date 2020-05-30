ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет

Теги цска москва

ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет

Паулино Гранеро больше не является тренером ЦСКА по физической подготовке.

Сообщается, что 50-летний испанец покинул армейский клуб, в котором работал с 2010 года.

Причины ухода Гранеро неизвестны. Его преемником должен стать Руслан Зубик.

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Стало известно, сколько ВЭБ.РФ заплатил за контрольный пакет акций ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов