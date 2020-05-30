ЦСКА потерял тренера, работавшего в клубе 10 лет

Паулино Гранеро больше не является тренером ЦСКА по физической подготовке.

Сообщается, что 50-летний испанец покинул армейский клуб, в котором работал с 2010 года.

Причины ухода Гранеро неизвестны. Его преемником должен стать Руслан Зубик.

ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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