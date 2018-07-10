ЦСКА повесил ценник на Фернандеса

1 Теги цска москвамарио фернандес

ЦСКА повесил ценник на ФернандесаМосковский ЦСКА повесил ценник на своего защитника Марио Фернандеса, который здорово проявил себя в составе сборной России на Чемпионате Мира.

Так, по сведениям UOL Esporte, армейцы будут готовы отпустить этим летом 27-летнего бека, если получат по нему предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Фернандес отдал 5 результативных передач в 37 матчах за ЦСКА. Интерес к нему проявляют миланский "Интер" и "Валенсия".

Напомним, "Интер" уже обозначил свой интерес к Фернандесу. | soccernews.ru

Комментарии
Ринат

Чушь. Марио давал интервью и отметил, что хочет закончить карьеру в ЦСКА!

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