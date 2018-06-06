ЦСКА повесил ценник на Головина

Московский ЦСКА повесил ценник на своего ключевого полузащитника Александра Головина, информирует Газета.ру.

Так, по сведениям издания, армейцы будут готовы расстаться этим летом с 22-летним хавбеком, если по нему клуб получит предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. На игрока претендуют "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Монако", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".

Напомним, тренер ЦСКА оценил свои шансы возглавить сборную России. | soccernews.ru