ЦСКА повесил ценник на Головина

Теги александр головинцска москва

ЦСКА повесил ценник на ГоловинаМосковский ЦСКА повесил ценник на своего ключевого полузащитника Александра Головина, информирует Газета.ру.

Так, по сведениям издания, армейцы будут готовы расстаться этим летом с 22-летним хавбеком, если по нему клуб получит предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. На игрока претендуют "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Монако", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".

Напомним, тренер ЦСКА оценил свои шансы возглавить сборную России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов