ЦСКА повторил антирекорд "Спартака" в Лиге Европы

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы ЦСКА на выезде одолел "Эспаньол" (0:1).

Таким образом, "армейцы" финишировали в группе Н на четвертой позиции, набрав 5 очков.

ЦСКА повторил антирекорд российских клубов в Лиге Европы, который установил "Спартак", также набравший пять очков в группе.

Напомним, что соперниками ЦСКА по группе были "Эспаньол", "Лудогорец" и "Ференцварош".

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