ЦСКА поздравил Адольфо Гайча с первым голом за "Беневенто"
Пресс-служба московского ЦСКА поздравила нападающего команды Адольфо Гайча, который выступает за "Беневенто" на правах аренды, и забил первый гол за итальянский клуб.
"Поздравляем Адольфо Гайча с дебютным голом в Серии А!" — говорится официальном Twitter российского клуба.
Гайч отличился в матче 25-го тура со "Специей", открыв счет в середине первого тайма. Впрочем, "Беневенто" не удержал победу, пропустив гол во втором тайме. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
"Беневенто" арендовал 22-летнего Гайча на полгода за 300 тысяч евро. Летом летом 2021 года итальянский клуб может продлить аренду форварда на гол. Еще через год "Беневенто" может выкупить трансфер игрока за 11 миллионов евро. Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2025 года.
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