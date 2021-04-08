ЦСКА поздравил Акинфеева с юбилеем

Фото твиттер ЦСКА

Сегодня, 8 апреля, день рождения отмечает вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Капитану армейцев исполнилось 35 лет.

Клуб в твиттере поздравил именинника следующим текстом: "Вратарь. Капитан. Легенда. Игорю Акинфееву - 35! Поздравляем!".

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру провёл в московской команде.

Голкипер сыграл 666 матчей, в которых пропустил 588 голов. В его активе 20 выигранных трофеев.

Не пропустите: Акинфеев обратился к Магнуссону, который пропустит остаток сезона. | http://soccernews.ru