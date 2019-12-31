ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом (видео)

Московский ЦСКА разместил в своём твиттере новогоднее поздравление для болельщиков команды.

В 7-минутном видеоролике фанатов армейцев поздравляли не только футболисты, но и руководство клуба, тренеры, сотрудники. Зацените!

Друзья, от всей души #ЦСКА поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет лучше, чем уходящий!



Будьте здоровы, любимы и верьте в нас! Мы вас любим — всех вместе и каждого по отдельности! Мы — больше, чем семья! С Новым годом! ❤ pic.twitter.com/71f8Qz1UtK