ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом (видео)

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ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом (видео)

Московский ЦСКА разместил в своём твиттере новогоднее поздравление для болельщиков команды.

В 7-минутном видеоролике фанатов армейцев поздравляли не только футболисты, но и руководство клуба, тренеры, сотрудники. Зацените!

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

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