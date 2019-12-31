ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом (видео)
Московский ЦСКА разместил в своём твиттере новогоднее поздравление для болельщиков команды.
В 7-минутном видеоролике фанатов армейцев поздравляли не только футболисты, но и руководство клуба, тренеры, сотрудники. Зацените!
Друзья, от всей души #ЦСКА поздравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет лучше, чем уходящий!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 31, 2019
Будьте здоровы, любимы и верьте в нас! Мы вас любим — всех вместе и каждого по отдельности! Мы — больше, чем семья! С Новым годом! ❤ pic.twitter.com/71f8Qz1UtK
По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.
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