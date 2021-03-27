ЦСКА поздравил Гайча с победным голом в составе сборной Аргентины (видео)
Фото: Твиттер @adolfogaich9
Пресс-служба ЦСКА разместила в Твиттере поздравления нападающему команды Адольфо Гайчу, который сейчас выступает на правах аренды в "Беневенто".
Футболист забил за олимпийскую сборную Аргентины в товарищеском матче против Японии (1:0).
"Второй победный гол за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк!" – подписала пресс-служба "армейцев" видео гола.
Второй победный гол @adolfogaich9 за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк! https://t.co/hXL7y5mOup— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 26, 2021
Напомним, за 4 последние матча на счету Гайча 3 забитых мяча.
Читать также: В "Беневенто" приняли решение по Гайчу, который арендован у ЦСКА | http://soccernews.ru
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