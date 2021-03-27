ЦСКА поздравил Гайча с победным голом в составе сборной Аргентины (видео)

Фото: Твиттер @adolfogaich9

Пресс-служба ЦСКА разместила в Твиттере поздравления нападающему команды Адольфо Гайчу, который сейчас выступает на правах аренды в "Беневенто".

Футболист забил за олимпийскую сборную Аргентины в товарищеском матче против Японии (1:0).

"Второй победный гол за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк!" – подписала пресс-служба "армейцев" видео гола.

Второй победный гол @adolfogaich9 за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк! https://t.co/hXL7y5mOup — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 26, 2021

Напомним, за 4 последние матча на счету Гайча 3 забитых мяча.