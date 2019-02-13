ЦСКА поздравил гендиректора своего клуба с днем рождения
ЦСКА на официальном сайте поздравил гендиректора своего клуба Романа Бабаева. Ему сегодня, 13 февраля, исполнился 41 год.
"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды сердечно поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с днем рождения!
Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в работе на благо родного клуба!" - написал клуб на сайте.
Поздравляем с днём рождения генерального директора #ЦСКА Романа Юрьевича Бабаева! Желаем дальнейших успехов в работе на благо родного клуба pic.twitter.com/XUsijmmD1l— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2019 г.
ЦСКА с 30 баллами расположился на 3 строчке турнирной таблицы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10