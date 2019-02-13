ЦСКА поздравил гендиректора своего клуба с днем рождения

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ЦСКА поздравил гендиректора своего клуба с днем рождения

ЦСКА на официальном сайте поздравил гендиректора своего клуба Романа Бабаева. Ему сегодня, 13 февраля, исполнился 41 год.

"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды сердечно поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с днем рождения!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в работе на благо родного клуба!" - написал клуб на сайте.

ЦСКА с 30 баллами расположился на 3 строчке турнирной таблицы.

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