ЦСКА поздравил Гинера с 20-летием на посту президента клуба

Сегодня, 20 февраля, исполняется 20 лет со дня вступления Евгений Гинера на пост президента московского ЦСКА.

Армейцы поздравили руководителя видеороликом, подписав его: "20 лет с лучшим президентом - золотая эпоха, которая далека от завершения".

20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения pic.twitter.com/WY1KT8pHRq — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021

В эпоху Гинера ЦСКА выиграл 21 трофей - 6 чемпионских титулов, по 7 Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА-2005.

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