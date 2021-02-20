ЦСКА поздравил Гинера с 20-летием на посту президента клуба

Теги цска москваевгений гинер

ЦСКА поздравил Гинера с 20-летием на посту президента клуба

Сегодня, 20 февраля, исполняется 20 лет со дня вступления Евгений Гинера на пост президента московского ЦСКА.

Армейцы поздравили руководителя видеороликом, подписав его: "20 лет с лучшим президентом - золотая эпоха, которая далека от завершения".

В эпоху Гинера ЦСКА выиграл 21 трофей - 6 чемпионских титулов, по 7 Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА-2005.

Не пропустите: ЦСКА подтвердил уход Нисимуры в "Вегалту Сендай". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" мог приобрести Холанда за 8 миллионов евро

"Реал" мог приобрести Холанда за 8 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов