ЦСКА поздравил Гинера с 20-летием на посту президента клуба
Сегодня, 20 февраля, исполняется 20 лет со дня вступления Евгений Гинера на пост президента московского ЦСКА.
Армейцы поздравили руководителя видеороликом, подписав его: "20 лет с лучшим президентом - золотая эпоха, которая далека от завершения".
20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения pic.twitter.com/WY1KT8pHRq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
В эпоху Гинера ЦСКА выиграл 21 трофей - 6 чемпионских титулов, по 7 Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА-2005.
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