ЦСКА поздравил Гинера с 59-летием

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ЦСКА поздравил Гинера с 59-летием
ЦСКА​ поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера, которому исполнилось 59 лет.

"Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые победы и титулы! – говорится в сообщении красно-синих.

Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок России и Суперкубок страны, а также однажды стал обладателем Кубка УЕФА.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России после 29 туров.

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