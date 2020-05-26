ЦСКА поздравил Гинера с 60-летним юбилеем
Пресс-служба московского ЦСКА поздравила президента клуба Евгения Гинера с днём рождения.
Сегодня, 26 мая, многолетнему руководителю армейцев исполнилось 60 лет.
"Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия! Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые яркие победы и громкие титулы!" - говорится в публикации на официальном сайте клуба.
Гинер стал владельцем ЦСКА в начале 2001 года. Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь раз выиграл Кубок России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), семь раз становился обладателем Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также выиграл Кубок УЕФА (2005).
Несколько недель назад новым владельцем ЦСКА стала государственная компания ВЭБ.РФ. Гинер при этом остался президентом клуба.
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