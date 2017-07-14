ЦСКА поздравил Игнашевича с 38-летием

Защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу сегодня исполнилось 38 лет.

Армейский клуб поздравил ветерана команды в официальном твиттере.

Фото: Игнашевич.

38-летний Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, провел за клуб 42 года и отдал 17 результативных передач. В составе ЦСКА защитник 6 раз выигрывал чемпионат страны, по семь раз – Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА.

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