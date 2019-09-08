ЦСКА поздравил Набабкина с днем рождения

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ЦСКА поздравил Набабкина с днем рождения

ЦСКА в твиттере поздравил с днем рождения игрока команды Кирилла Набабкина.

Сегодня, 8 сентября, защитнику исполнилось 33 года. В составе красно-синих футболист играет с 2010 года.На его счету 160 матчей и 3 гола.

"Сегодня 33 года исполняется трехкратному чемпиону России в составе ЦСКА Кириллу Набабкину! С днем рождения", - написал клуб.

ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 баллов.

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