ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в твиттере поздравление в адрес бывшего нападающего команды Вагнера Лава.

Сегодня, 11 июня, бразильскому футболисту исполнилось 36 лет.

"Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за ЦСКА. С днём рождения, легенда!" - говорится в публикации армейцев.

Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за #ЦСКА ⚽ С днём рождения, легенда! ❤ pic.twitter.com/oYgVm8sBBa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 11, 2020

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

Ожидалось, что бразилец в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА, однако, по последним данным, московский клуб отложил его подписание.

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