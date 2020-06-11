ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

Теги цска москвавагнер лав

ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в твиттере поздравление в адрес бывшего нападающего команды Вагнера Лава.

Сегодня, 11 июня, бразильскому футболисту исполнилось 36 лет.

"Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за ЦСКА. С днём рождения, легенда!" - говорится в публикации армейцев.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

Ожидалось, что бразилец в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА, однако, по последним данным, московский клуб отложил его подписание.

Не пропустите: Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Вагнера Лава. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов