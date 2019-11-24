ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

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ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

"Фламенго" обыграл "Ривер Плейт" и стал победителем Кубка Либертадорес.

В составе победителей трофей завоевал бывший игрок ЦСКА Витинью. В связи с этим "армейцы" поздравили футболиста в твиттере.

"Поздравляем Витиньо с завоеванием Кубка Либертадорес", - написал клуб.

Витиньо выступал в ЦСКА с 2013 по 2018 год. Всего за красно-синих бразилец провел 83 матча, забил 19 голов.

А еще: Главный тренер "Фламенго" прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Либертадорес| http://soccernews.ru
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