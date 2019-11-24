ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

"Фламенго" обыграл "Ривер Плейт" и стал победителем Кубка Либертадорес.

В составе победителей трофей завоевал бывший игрок ЦСКА Витинью. В связи с этим "армейцы" поздравили футболиста в твиттере.

"Поздравляем Витиньо с завоеванием Кубка Либертадорес", - написал клуб.