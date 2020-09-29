ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в дерби с "Локомотивом"

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ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в дерби с "Локомотивом"

ЦСКА потребовал от РФС дать оценку работе судейской бригады в матче 9-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).

"Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет своё решение по работе арбитров на матче с "Локомотивом". В частности, по эпизоду с не назначенным пенальти", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Напомним, что столичное дерби обслуживал арбитр Михаил Вилков.

Неназначенный пенальти - это момент с участием Даниила КуликоваНикола Влашич указывал, что футболист "железнодорожников" играл рукой в своей штрафной площади.

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