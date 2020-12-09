ЦСКА пожаловался в РФС на судейство в матче с "Химками"
Руководство московского ЦСКА обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой оценить работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (2:2), сообщает "Чемпионат".
"Армейцы" хотят получить объяснения действиям арбитра, который засчитал гол полузащитника "Химок" Ильи Кухарчука после контакта с защитником ЦСКА Георгием Щенниковым на 47-й минуте матча.
Напомним, что Кухарчук сравнял счет, а через несколько минут химчан вывел вперед Резиуан Мирзов. Московский клуб сумел уйти от поражения благодаря голу Ильи Шкурина.
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