ЦСКА пожелал удачи Натхо в "Партизане"

ЦСКА в твиттере пожелал удачи бывшему игроку команды Бибрасу Натхо, который перешел в "Партизан".

"Желаем удачи Бибрасу Натхо, который присоединился к другому экс-игроку ЦСКА Зорану Тошичу в "Партизане", - написал ЦСКА.

Футболист играл в "Рубине" с 2010 по 2013 год. В 2014-м 4 года провел в ЦСКА.

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