ЦСКА пожелал удачи Натхо в "Партизане"

ЦСКА в твиттере пожелал удачи бывшему игроку команды Бибрасу Натхо, который перешел в "Партизан".

"Желаем удачи Бибрасу Натхо, который присоединился к другому экс-игроку ЦСКА Зорану Тошичу в "Партизане", - написал ЦСКА.

Good luck to @BibarsNatcho who joined another ex-#CSKA midfielder Zoran Tosic at @FKPartizanBG! pic.twitter.com/XvGQFcJPeE