ЦСКА предлагал четыре миллиона в год форварду из АПЛ

ЦСКА пытался приобрести конголезского "Эвертона" Янника Болази, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, российский клуб предлагал футболисту в размере четырех миллионов евро в год, но получил отказ. Форвард отказался переезжать в Россию из-за опасений нападений на расовой основе. В итоге, Болази перебрался в лиссабонский "Спортинг" на правах аренды.

30-летний Болази в прошлом сезоне в аренде выступал за "Андерлехт" и "Астон Виллу". В сумме он провел за оба клуба 38 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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