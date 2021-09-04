ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича: подробности
Фото сайт ЦСКА
СМИ неоднократно писали, что летом 2020 года "Зенит" пытался переманить из ЦСКА полузащитника Николу Влашича.
Накануне эту информацию официально подтвердил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Однако, как сообщает "СЭ", такое положение дел было в переговорах между клубами ранее, а уже минувшим летом сам ЦСКА предлагал "Зениту" услуги хорвата.
Источник утверждает, что москвичи выразили готовность продать Влашича за те же 35 миллионов, однако теперь данная опция оказалась неинтересна уже "сине-бело-голубым".
Не пропустите: Влашич высказался о переходе из ЦСКА в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
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