ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату
Московский ЦСКА активно работает над подписанием нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича.
Напомним, что сербский футболист летом станет свободным агентом, поэтому армейцы смогут заполучить его бесплатно.
Чтобы убедить 28-летнего форварда выбрать именно столичный клуб, ему предложили контракт с солидной зарплатой - 1,2 миллиона евро в год.
Деспотович выступает за "Оренбург" с августа 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.
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